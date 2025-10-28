Grupo Financiero Galicia Aktie

Grupo Financiero Galicia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940699 / ISIN: US3999091008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Grupo Financiero Galicia-Investition 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag bei 54,11 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,481 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 49,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 908,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,18 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)mehr Nachrichten