Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Grupo Financiero Galicia-Investition
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr verloren
Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag bei 54,11 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,481 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 49,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 908,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,18 Prozent eingebüßt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
