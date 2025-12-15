NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HealthStream von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in HealthStream eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem HealthStream-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der HealthStream-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,34 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die HealthStream-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 309,215 HealthStream-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 473,72 USD, da sich der Wert einer HealthStream-Aktie am 12.12.2025 auf 24,17 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 25,26 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von HealthStream bezifferte sich zuletzt auf 719,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at