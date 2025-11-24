HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Lohnende HealthStream-Anlage?
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der HealthStream-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die HealthStream-Anteile bei 25,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 399,042 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 10 155,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,45 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,56 Prozent zugenommen.
Insgesamt war HealthStream zuletzt 755,71 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
