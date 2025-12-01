HealthStream Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,71 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die HealthStream-Aktie investierten, hätten nun 5,074 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 25,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,60 Prozent angezogen.
Am Markt war HealthStream jüngst 747,82 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
