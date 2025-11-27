NASDAQ Composite Index-Papier Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidrick Struggles International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Heidrick Struggles International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Heidrick Struggles International-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,418 Heidrick Struggles International-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 201,06 USD, da sich der Wert eines Heidrick Struggles International-Anteils am 26.11.2025 auf 58,83 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 201,06 USD, was einer positiven Performance von 101,06 Prozent entspricht.

Heidrick Struggles International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at