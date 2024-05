NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Heritage Financial-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial am 06.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,88 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 4,76 Prozent an. Somit schüttet Heritage Financial insgesamt 30,82 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Heritage Financial-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,51 Prozent erhöht.

Heritage Financial-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Heritage Financial-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 19,03 USD. Der Heritage Financial-Anteilsschein verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 4,11 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,74 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Heritage Financial-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Heritage Financial via NASDAQ 21,13 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 47,29 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Heritage Financial

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,92 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach auf 4,82 Prozent steigen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Heritage Financial

Heritage Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 660,174 Mio. USD. Das KGV von Heritage Financial beträgt aktuell 12,21. Der Umsatz von Heritage Financial belief sich in 2023 auf 303,130 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,76 USD.

Redaktion finanzen.at