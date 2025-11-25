NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen InterDigital-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit InterDigital-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das InterDigital-Papier bei 49,01 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 204,040 InterDigital-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2025 gerechnet (345,64 USD), wäre die Investition nun 70 524,38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 605,24 Prozent angezogen.

InterDigital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at