WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das InterDigital-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,948 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2025 auf 386,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 716,54 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 7 716,54 USD entspricht einer Performance von +671,65 Prozent.

Der InterDigital-Wert an der Börse wurde auf 9,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
