NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das InterDigital-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,948 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2025 auf 386,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 716,54 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 7 716,54 USD entspricht einer Performance von +671,65 Prozent.

Der InterDigital-Wert an der Börse wurde auf 9,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at