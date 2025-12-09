InterDigital Aktie

InterDigital-Investition 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem InterDigital-Papier statt. Zur Schlussglocke war die InterDigital-Aktie an diesem Tag 50,27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das InterDigital-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,893 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 358,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 134,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +613,45 Prozent.

InterDigital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

