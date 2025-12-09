InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|InterDigital-Investition
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem InterDigital-Papier statt. Zur Schlussglocke war die InterDigital-Aktie an diesem Tag 50,27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das InterDigital-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,893 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 358,65 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 134,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +613,45 Prozent.
InterDigital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,14 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InterDigital IncShsmehr Nachrichten
Analysen zu InterDigital IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|InterDigital IncShs
|310,00
|2,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.