Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuit von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intuit-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Intuit-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 647,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,545 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.12.2025 auf 655,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 013,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,34 Prozent.

Der Börsenwert von Intuit belief sich jüngst auf 182,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuit Inc.mehr Nachrichten