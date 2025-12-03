NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Intuit eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intuit-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Intuit-Anteile an diesem Tag bei 96,38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,038 Intuit-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 659,50 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 02.12.2025 auf 635,63 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 559,50 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Intuit einen Börsenwert von 176,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at