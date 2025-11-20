NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 3 Jahren gekostet

JetBlue Airways Aktie
Das JetBlue Airways-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das JetBlue Airways-Papier bei 7,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in JetBlue Airways-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,723 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 52,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,10 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,84 Prozent eingebüßt.
JetBlue Airways markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
