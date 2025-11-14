Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Um 20:02 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,38 Prozent auf 22 957,88 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,42 Prozent auf 22 544,72 Punkte an der Kurstafel, nach 22 870,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 073,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 436,79 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,70 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 14.10.2025, den Wert von 22 521,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 710,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 107,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Harvard Bioscience (+ 10,07 Prozent auf 0,64 USD), TTM Technologies (+ 7,70 Prozent auf 67,96 USD), Astronics (+ 4,78 Prozent auf 51,54 USD), Cogent Communications (+ 4,68 Prozent auf 17,46 USD) und Myriad Genetics (+ 4,09 Prozent auf 6,61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-16,33 Prozent auf 2,05 USD), SMC (-7,03 Prozent auf 369,21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,48 Prozent auf 199,20 USD), JetBlue Airways (-4,17 Prozent auf 4,14 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-3,74 Prozent auf 4,12 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26 566 340 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,048 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

