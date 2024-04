NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Lincoln Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Lincoln Electric-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 159,55 USD. Bei einem Lincoln Electric-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,268 Lincoln Electric-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2024 gerechnet (244,75 USD), wäre die Investition nun 1 534,00 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 53,40 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lincoln Electric einen Börsenwert von 13,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at