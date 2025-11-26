Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Lincoln Electric-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 148,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,714 Lincoln Electric-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 596,11 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 25.11.2025 auf 237,74 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 59,61 Prozent gleich.
Der Lincoln Electric-Wert an der Börse wurde auf 12,77 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
