Lincoln Electric Holdings Aktie

Lincoln Electric Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

Frühe Anlage 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Lincoln Electric-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 148,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,714 Lincoln Electric-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 596,11 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 25.11.2025 auf 237,74 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 59,61 Prozent gleich.

Der Lincoln Electric-Wert an der Börse wurde auf 12,77 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

