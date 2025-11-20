NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Methode Electronics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 44,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Methode Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 226,603 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 6,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 529,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84,70 Prozent verringert.

Methode Electronics war somit zuletzt am Markt 245,78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at