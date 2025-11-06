NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor 10 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Methode Electronics-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Methode Electronics-Aktie bei 35,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Methode Electronics-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,808 Methode Electronics-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19,07 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Papiers am 05.11.2025 auf 6,79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 80,93 Prozent vermindert.

Methode Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 233,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at