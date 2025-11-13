NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Methode Electronics-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.11.2024 wurde das Methode Electronics-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Methode Electronics-Aktie bei 9,65 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,627 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 6,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715,03 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 28,50 Prozent gleich.

Methode Electronics wurde am Markt mit 231,95 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at