NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Methode Electronics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Methode Electronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Methode Electronics-Aktie bei 30,77 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methode Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 324,992 Methode Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 6,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 226,19 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 226,19 USD entspricht einer negativen Performance von 77,74 Prozent.

Methode Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 240,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at