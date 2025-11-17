NASDAQ Composite Index-Papier Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Mind CTI-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,66 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Mind CTI-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 759,398 Mind CTI-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 360,90 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Papiers am 14.11.2025 auf 1,16 USD belief. Mit einer Performance von -56,39 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Mind CTI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at