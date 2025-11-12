Börse New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,26 Prozent leichter bei 23 406,46 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,407 Prozent höher bei 23 563,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23 468,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23 278,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 564,09 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,221 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 22 204,43 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Stand von 21 681,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 19 281,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,40 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Dorel Industries (+ 8,97 Prozent auf 1,17 USD), PetMed Express (+ 7,81 Prozent auf 2,90 USD), Mind CTI (+ 6,80 Prozent auf 1,10 USD), Lifecore Biomedical (+ 6,20 Prozent auf 8,22 USD) und Century Aluminum (+ 6,06 Prozent auf 29,57 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Taylor Devices (-12,89 Prozent auf 43,60 USD), Microvision (-11,88 Prozent auf 0,94 USD), Nissan Motor (-10,53 Prozent auf 2,21 USD), Cogent Communications (-10,33 Prozent auf 18,49 USD) und Patterson-UTI Energy (-6,57 Prozent auf 5,97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 38 765 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,176 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at