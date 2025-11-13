Dorel Industries Aktie

Dorel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Marktbericht 13.11.2025 18:02:33

NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags

NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite verbucht heute Verluste.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,83 Prozent auf 22 976,95 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,614 Prozent auf 23 262,65 Punkte an der Kurstafel, nach 23 406,46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 264,27 Punkte, das Tagestief hingegen 22 942,55 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 1,62 Prozent nach. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 22 694,61 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 21 713,14 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Wert von 19 230,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19,17 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 20,07 Prozent auf 1,40 USD), SMC (+ 8,97 Prozent auf 374,81 USD), Nice Systems (+ 8,74 Prozent auf 135,12 USD), Digi International (+ 7,12 Prozent auf 38,53 USD) und Mind CTI (+ 4,09 Prozent auf 1,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen PetMed Express (-31,03 Prozent auf 2,00 USD), Nortech Systems (-25,90 Prozent auf 6,78 USD), DXP Enterprises (-10,03 Prozent auf 89,99 USD), AXT (-9,29 Prozent auf 9,96 USD) und TTM Technologies (-8,72 Prozent auf 64,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 717 006 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,041 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dorel Industries Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Cogent Communications Holdings Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AXT Inc. 9,58 3,68% AXT Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 16,68 -9,79% Cogent Communications Holdings Inc
Digi International 33,40 7,74% Digi International
Dorel Industries Inc. 1,04 11,83% Dorel Industries Inc.
DXP Enterprises Inc. 87,68 -12,34% DXP Enterprises Inc.
Mind CTI Ltd. 1,21 10,00% Mind CTI Ltd.
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 109,00 2,83% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Nortech Systems Inc. 7,11 -22,30% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 160,66 -3,14% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 185,12 -5,75% Oracle Corp.
PetMed Express Inc. 2,47 -0,28% PetMed Express Inc.
SMC Corp. 304,00 3,40% SMC Corp.
TTM Technologies Inc. 54,00 -10,00% TTM Technologies Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 15,00 -0,66% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 870,36 -2,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen