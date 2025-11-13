Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Marktbericht
|
13.11.2025 18:02:33
NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags
Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,83 Prozent auf 22 976,95 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,614 Prozent auf 23 262,65 Punkte an der Kurstafel, nach 23 406,46 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 264,27 Punkte, das Tagestief hingegen 22 942,55 Zähler.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 1,62 Prozent nach. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 22 694,61 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 21 713,14 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Wert von 19 230,73 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19,17 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 20,07 Prozent auf 1,40 USD), SMC (+ 8,97 Prozent auf 374,81 USD), Nice Systems (+ 8,74 Prozent auf 135,12 USD), Digi International (+ 7,12 Prozent auf 38,53 USD) und Mind CTI (+ 4,09 Prozent auf 1,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen PetMed Express (-31,03 Prozent auf 2,00 USD), Nortech Systems (-25,90 Prozent auf 6,78 USD), DXP Enterprises (-10,03 Prozent auf 89,99 USD), AXT (-9,29 Prozent auf 9,96 USD) und TTM Technologies (-8,72 Prozent auf 64,36 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 717 006 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,041 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Dorel Industries Inc.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: Dorel Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Cogent Communications Holdings Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|9,58
|3,68%
|Cogent Communications Holdings Inc
|16,68
|-9,79%
|Digi International
|33,40
|7,74%
|Dorel Industries Inc.
|1,04
|11,83%
|DXP Enterprises Inc.
|87,68
|-12,34%
|Mind CTI Ltd.
|1,21
|10,00%
|Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
|109,00
|2,83%
|Nortech Systems Inc.
|7,11
|-22,30%
|NVIDIA Corp.
|160,66
|-3,14%
|Oracle Corp.
|185,12
|-5,75%
|PetMed Express Inc.
|2,47
|-0,28%
|SMC Corp.
|304,00
|3,40%
|TTM Technologies Inc.
|54,00
|-10,00%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|15,00
|-0,66%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22 870,36
|-2,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.