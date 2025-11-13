NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,83 Prozent auf 22 976,95 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,614 Prozent auf 23 262,65 Punkte an der Kurstafel, nach 23 406,46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 264,27 Punkte, das Tagestief hingegen 22 942,55 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 1,62 Prozent nach. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 22 694,61 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 21 713,14 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Wert von 19 230,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19,17 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 20,07 Prozent auf 1,40 USD), SMC (+ 8,97 Prozent auf 374,81 USD), Nice Systems (+ 8,74 Prozent auf 135,12 USD), Digi International (+ 7,12 Prozent auf 38,53 USD) und Mind CTI (+ 4,09 Prozent auf 1,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen PetMed Express (-31,03 Prozent auf 2,00 USD), Nortech Systems (-25,90 Prozent auf 6,78 USD), DXP Enterprises (-10,03 Prozent auf 89,99 USD), AXT (-9,29 Prozent auf 9,96 USD) und TTM Technologies (-8,72 Prozent auf 64,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 717 006 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,041 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

