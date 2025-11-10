NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mind CTI-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Mind CTI-Anteile betrug an diesem Tag 2,28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 438,596 Mind CTI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.11.2025 460,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,05 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,95 Prozent verringert.

Am Markt war Mind CTI jüngst 21,39 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at