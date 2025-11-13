Schwacher Handel: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der NASDAQ Composite ging im Minus aus dem Handelstag.

Schlussendlich sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,29 Prozent auf 22 870,36 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,614 Prozent auf 23 262,65 Punkte an der Kurstafel, nach 23 406,46 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22 796,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 264,27 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 2,07 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 22 694,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21 713,14 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 19 230,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 18,62 Prozent nach oben. Bei 24 019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit SMC (+ 15,45 Prozent auf 397,11 USD), Nissan Motor (+ 10,86 Prozent auf 2,45 USD), Dorel Industries (+ 10,68 Prozent auf 1,29 USD), Mind CTI (+ 10,00 Prozent auf 1,21 USD) und Digi International (+ 7,12 Prozent auf 38,53 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen PetMed Express (-32,59 Prozent auf 1,96 USD), Nortech Systems (-22,30 Prozent auf 7,11 USD), Modine Manufacturing (-12,67 Prozent auf 128,73 USD), DXP Enterprises (-12,34 Prozent auf 87,68 USD) und TTM Technologies (-10,50 Prozent auf 63,10 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 60 821 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,041 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

