NASDAQ Composite Index-Papier Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren angefallen

Am 05.11.2022 wurde die Myriad Genetics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,046 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 39,06 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 04.11.2025 auf 6,46 USD belief. Damit wäre die Investition um 60,94 Prozent gesunken.

Myriad Genetics war somit zuletzt am Markt 760,58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at