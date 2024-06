NASDAQ Composite Index-Papier NVIDIA-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von NVIDIA

NVIDIA-Investoren aufpasst: So hoch fällt die NVIDIA-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel NVIDIA am 26.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,02 USD je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Somit zahlt NVIDIA insgesamt 395,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die NVIDIA-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,754 Prozent verringert.

NVIDIA- Ausschüttungsrendite im Blick

Via NASDAQ beendete die NVIDIA-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 126,40 USD. Die NVIDIA-Dividendenrendite für 2024 beträgt 0,03 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 0,08 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von NVIDIA via NASDAQ 201,84 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 201,92 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von NVIDIA

Für 2025 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,04 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 0,03 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie NVIDIA

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens NVIDIA beträgt aktuell 3,107 Bio. USD. Das NVIDIA-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 51,14. Im Jahr 2024 erwirtschaftete NVIDIA einen Umsatz von 60,922 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD.

Redaktion finanzen.at