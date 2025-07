KI-Rennen mit NVIDIA: AMD-Aktie steigt weiter - Cathie Wood stockt auf

• AMD hebt Preise für KI-Beschleuniger an• Cathie Wood kauft Anteilsscheine• AMD-Aktie mit Kursanstieg

AMD wagt Angriff auf NVIDIAs KI-Dominanz

Der Chipkonzern AMD hat die Preise für seinen KI-Beschleuniger Instinct MI350 von 15.000 auf 25.000 Dollar erhöht - ein klares Signal im Kampf gegen Marktführer NVIDIA. Die Preiserhöhung um satte 67 Prozent deutet auf ein wachsendes Selbstbewusstsein des Chip-Herstellers hin. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Newsis positioniert sich AMD damit direkt gegen den bisherigen Platzhirsch NVIDIA, der aktuell etwa 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren kontrolliert.

"AMDs MI350 kann nun mit NVIDIAs Blackwell B200 auf dem Markt konkurrieren", zitierte Newsis einen Analystenbericht der Investmentbank HSBC. Im selben Bericht heißt es weiter: "AMDs KI-Chip-Umsatz wird im nächsten Jahr mit 15,1 Milliarden Dollar deutlich höher sein als die bisherige Schätzung von 9,6 Milliarden Dollar."

Cathie Wood setzt Millionen auf AMD-Erfolg

Die bekannte Tech-Investorin Cathie Wood verstärkte kürzlich ihr Engagement bei AMD erheblich. Wie "Investing.com" berichtet, erwarb sie am Montag insgesamt 25.155 AMD-Aktien für ihre ETFs ARKQ und ARKX mit einem Gesamtwert von rund 4,19 Millionen US-Dollar. Diese Käufe folgten bereits weiteren AMD-Akquisitionen in der Vorwoche.

AMD-Aktie reagiert mit Kursanstieg

Die Preisoffensive und das Vertrauen prominenter Investoren spiegeln sich unmittelbar im Aktienkurs wider. Die an der NASDAQ gelistete AMD-Aktie legte am Montag um 4,32 Prozent auf 173,66 US-Dollar zu. Der positive Trend setzt sich auch an den Folgetagen fort: Am Dienstag legte sie um weitere 2,18 Prozent auf 177,44 US-Dollar zu. Am Mittwoch belief sich das Plus auf 1,17 Prozent bei 179,51 Aktien. Am Donnerstag bewegen sich die Anteilsscheine zeitweise um leichte 0,07 Prozent im Plus bei 179,63 US-Dollar.

Einschätzungen der Analysten

Laut TipRanks haben in den letzten drei Monaten 35 Wall-Street-Analysten 12-Monats-Kursziele für Advanced Micro Devices abgegeben. Von diesen raten 24 dazu, die Anteilsscheine zu kaufen, zehn empfehlen, die Anteilsscheine zu halten und ein Analyst hat ein "Sell"-Rating vergeben. Das ergibt insgesamt ein moderates "Buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 156,47 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 210,00 US-Dollar und die niedrigste bei 111,00 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von -12,83 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 179,51 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 30.07.2025).

Der Wettbewerb im KI-Chipmarkt verschärft sich damit, während NVIDIA bislang von seinem technologischen Vorsprung profitierte. Besonders beim Training von KI-Modellen und deren Betrieb gelten die NVIDIA-Systeme bisher als führend.

Redaktion finanzen.at