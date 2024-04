NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades O Reilly Automotive-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 146,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,287 O Reilly Automotive-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.04.2024 75 188,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 101,06 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 651,88 Prozent angewachsen.

O Reilly Automotive war somit zuletzt am Markt 64,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at