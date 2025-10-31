O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Profitables O Reilly Automotive-Investment?
|
31.10.2025 16:04:40
NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem O Reilly Automotive-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren O Reilly Automotive-Anteile 18,42 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 5,430 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2025 516,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 416,63 Prozent.
O Reilly Automotive wurde am Markt mit 80,35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
