NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades O Reilly Automotive-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 80,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,351 O Reilly Automotive-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 95,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 173,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,33 Prozent vermehrt.

O Reilly Automotive war somit zuletzt am Markt 80,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at