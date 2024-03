NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Old Dominion Freight Line-Papiers betrug an diesem Tag 96,29 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,038 Old Dominion Freight Line-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.03.2024 451,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 435,03 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 451,78 USD entspricht einer Performance von +351,78 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Old Dominion Freight Line eine Börsenbewertung in Höhe von 47,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at