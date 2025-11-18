NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Olympic Steel von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Olympic Steel-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.11.2022 wurde das Olympic Steel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,140 Olympic Steel-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2025 105,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,65 Prozent gesteigert.

Olympic Steel war somit zuletzt am Markt 380,43 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at