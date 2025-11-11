NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Olympic Steel von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Olympic Steel-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Olympic Steel-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Olympic Steel-Anteile bei 42,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 237,248 Olympic Steel-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 34,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 128,11 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 18,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Olympic Steel bezifferte sich zuletzt auf 385,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at