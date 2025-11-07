NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in OSI Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.11.2024 wurde das OSI Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das OSI Systems-Papier an diesem Tag bei 149,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,671 OSI Systems-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2025 189,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 282,27 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89,40 Prozent angewachsen.

Am Markt war OSI Systems jüngst 4,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at