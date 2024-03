NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Patterson-UTI Energy-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Patterson-UTI Energy-Anteile bei 7,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 257,862 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 754,72 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Anteils am 20.03.2024 auf 11,73 USD belief. Das entspricht einem Plus von 47,55 Prozent.

Jüngst verzeichnete Patterson-UTI Energy eine Marktkapitalisierung von 4,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at