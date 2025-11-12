Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,28 Prozent leichter bei 23 403,66 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23 563,84 Zählern und damit 0,407 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 468,30 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 278,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 564,09 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,209 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 22 204,43 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 21 681,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 281,40 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 21,38 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 8,97 Prozent auf 1,17 USD), PetMed Express (+ 7,43 Prozent auf 2,89 USD), Century Aluminum (+ 7,25 Prozent auf 29,90 USD), Lifecore Biomedical (+ 7,24 Prozent auf 8,30 USD) und AXT (+ 7,01 Prozent auf 11,30 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-11,94 Prozent auf 14,38 USD), Microvision (-11,12 Prozent auf 0,95 USD), Patterson-UTI Energy (-7,28 Prozent auf 5,93 USD), Cogent Communications (-7,18 Prozent auf 19,14 USD) und Geospace Technologies (-6,41 Prozent auf 26,59 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 679 579 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,176 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,03 Prozent, die höchste im Index.

