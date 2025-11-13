NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Patterson-UTI Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Patterson-UTI Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie betrug an diesem Tag 15,09 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,627 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at