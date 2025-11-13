Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Performance im Blick
|
13.11.2025 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Patterson-UTI Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie betrug an diesem Tag 15,09 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,627 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy bezifferte sich zuletzt auf 2,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Patterson-UTI Energy Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Patterson-UTI Energy Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Patterson-UTI Energy Inc.
|5,00
|0,00%