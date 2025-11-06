Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3 484,321 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Anteile wären am 05.11.2025 21 149,83 USD wert, da der Schlussstand 6,07 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 111,50 Prozent.
Alle Patterson-UTI Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
