WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

Investmentbeispiel 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Patterson-UTI Energy-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3 484,321 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Anteile wären am 05.11.2025 21 149,83 USD wert, da der Schlussstand 6,07 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 111,50 Prozent.

Alle Patterson-UTI Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

