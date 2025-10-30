Patterson-UTI Energy Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren bedeutet
Am 30.10.2022 wurden Patterson-UTI Energy-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,30 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 57,803 Patterson-UTI Energy-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 6,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 375,14 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 62,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 2,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
