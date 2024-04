NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Patterson-UTI Energy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Patterson-UTI Energy-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 811,688 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2024 auf 12,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 829,55 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,70 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Patterson-UTI Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 4,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at