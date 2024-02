NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Patterson-UTI Energy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28,14 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 355,366 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.02.2024 3 788,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,12 Prozent verringert.

Der Patterson-UTI Energy-Wert an der Börse wurde auf 4,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at