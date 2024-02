NASDAQ Composite Index-Papier Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr bedeutet

Am 15.02.2023 wurden Patterson-UTI Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Patterson-UTI Energy-Aktie an diesem Tag bei 14,82 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investierten, hätten nun 6,748 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,77 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 14.02.2024 auf 10,34 USD belief. Das entspricht einem Minus von 30,23 Prozent.

Patterson-UTI Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at