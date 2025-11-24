NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radcom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Radcom-Papier an diesem Tag 11,07 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,033 Radcom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,10 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 21.11.2025 auf 12,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,10 Prozent.

Radcom war somit zuletzt am Markt 199,10 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at