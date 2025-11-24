Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Lohnende Radcom-Investition?
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radcom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Radcom-Papier an diesem Tag 11,07 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,033 Radcom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,10 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 21.11.2025 auf 12,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,10 Prozent.
Radcom war somit zuletzt am Markt 199,10 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!