NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Radcom-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,50 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Radcom-Aktie investiert hat, hat nun 95,238 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 205,71 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 07.11.2025 auf 12,66 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 205,71 USD, was einer positiven Performance von 20,57 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Radcom belief sich jüngst auf 202,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

