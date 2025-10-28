Erste Schätzungen: Radcom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Radcom wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,235 USD. Dies würde einem Zuwachs von 67,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Radcom 0,140 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD, gegenüber 0,430 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 70,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at