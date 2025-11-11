Radcom Aktie

WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Radcom präsentiert Quartalsergebnisse

Radcom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,8 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie, gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 70,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 61,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Radcom Ltd.

Analysen zu Radcom Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Radcom Ltd. 10,80 0,00% Radcom Ltd.

