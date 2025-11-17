NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Radcom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Radcom-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,40 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Radcom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 190,476 Radcom-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 13,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 535,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,36 Prozent gesteigert.

Radcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 208,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at