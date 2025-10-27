NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radcom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Radcom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Radcom-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Radcom-Anteile bei 10,66 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 938,086 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 536,59 USD, da sich der Wert eines Radcom-Anteils am 24.10.2025 auf 14,43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,37 Prozent zugenommen.

Radcom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 231,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at