NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse BUL wochenend-bedingt kein Handel mit Razvitie industry-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Razvitie industry-Papier 0,77 BGN wert. Bei einem Investment von 1 000 BGN in das Razvitie industry-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 294,482 Razvitie industry-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 478,91 BGN, da sich der Wert eines Razvitie industry-Papiers am 11.12.2025 auf 3,46 BGN belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 347,89 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Razvitie industry belief sich zuletzt auf 34,13 Mio. BGN.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at