NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Repligen-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Repligen-Aktie an diesem Tag 182,48 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,480 Repligen-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 879,99 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 15.12.2025 auf 160,58 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,00 Prozent.

Der Repligen-Wert an der Börse wurde auf 8,89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at