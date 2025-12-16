Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
|Langfristige Performance
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Repligen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Repligen-Aktie an diesem Tag 182,48 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,480 Repligen-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 879,99 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 15.12.2025 auf 160,58 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,00 Prozent.
Der Repligen-Wert an der Börse wurde auf 8,89 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Repligen Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Repligen Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Repligen Corp.
|134,80
|1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.